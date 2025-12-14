◇スペイン1部第17節Rソシエダード1ー1レバンテ（2025年12月20日バレンシア）スペイン1部レアル・ソシエダードのサッカー日本代表MF久保建英（24）が20日、敵地レバンテ戦で先制ゴールを決めるも1ー1のドロー。アンソテギ暫定監督のリーグ戦“初陣”＆年内最終戦となった一戦を白星で飾ることは出来なかったが、W杯イヤーへ向け弾みをつける今季2点目。この試合のマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）にも輝いた。チームは前節