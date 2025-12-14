ブンデスリーガ 25/26の第15節 ウォルフスブルクとフライブルクの試合が、12月20日23:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。 ウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、パトリック・ビマー（FW）、ロブロ・マイエル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクは鈴木 唯人（MF）、ルーカス・ホラー（FW）、ヨハン・マンザンビ