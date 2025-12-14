プレミアリーグ 25/26の第17節 ボーンマスとバーンリーの試合が、12月21日00:00にバイタリティー・スタジアムにて行われた。 ボーンマスはエバニウソン（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、ジャスティン・クライファート（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ヤコブ・ブルーンラー