プレミアリーグ 25/26の第17節 ブライトンとサンダーランドの試合が、12月21日00:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。 ブライトンはジョルジニオ・ルター（FW）、マキシム・デクーパー（DF）、ブラジャン・グルーダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、サイモン・アディング