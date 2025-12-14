プレミアリーグ 25/26の第17節 ウルバーハンプトンとブレントフォードの試合が、12月21日00:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。 ウルバーハンプトンは黄 喜燦（FW）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、デビッド・ウルフ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはキーン・ルイスポッター（FW）、イゴーリ・チアゴ（FW）