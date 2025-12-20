ボートレース多摩川の「四市組合設立５８周年記念ＢＴＳ市原カップ」は２０日、準優勝戦が行われた。渡辺健（２６＝東京）は準優１１Ｒを４カドからコンマ０６のトップスタートを決めてまくり快勝。当地４節連続優出に「狙ってました」とニヤリ。「スリット近辺が良くて行き足がいい。そこから伸びていく感じがある。ターン回りも悪くない。上位」と仕上がりも万全だ。優勝戦は３号艇。「引かせてくれるなら３カドにします。