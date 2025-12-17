ボートレース宮島の「２０２５ハッピークリスマスカップ」が２１日に開幕した。杉山裕也（４０＝愛知）は初日８Ｒ、４コースから外マイして天野誠と２番手争い。２周２Ｍを先取りして２着に食い込んだ。相棒６１号機は２連率４６％で５節に使用して２優出。近況も水準以上の動きを見せている良機だ。「いいと思う。行き足がしっかりしていてターンでも押す。出て行く感じがある。あとは気温によって微調整」と仕上がりは早く