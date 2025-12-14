ボートレース芦屋の「ルーキーシリーズ第２４戦スカパー！・ＪＬＣカップ」は２０日、予選３日目が終了した。松本真広（２６＝福岡）が勢いに乗って準優切符をつかみ取る！予選折り返しの３日目。進入固定戦の７Ｒ、４コースカドからコンマ１１のトップスタートを放つとまくり一撃で２日目後半から日またぎ連勝を飾った。タッグを組む８号機は前操者・伏田裕隆がチルト３度で臨んでおり、それを今節は引き継いでいる。序盤