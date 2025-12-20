窓ガラスをガスバーナーであぶって割り住宅に侵入する、いわゆる「焼き破り」などの手口で窃盗を繰り返していたとみられるベトナム人の男3人が逮捕されました。被害総額は約1000万円に上るとされています。グエン・ヴァン・ドゥック容疑者ら3人は11月、神奈川・綾瀬市の60代女性の住宅に侵入し、金庫から現金などを盗もうとした疑いが持たれています。警視庁が東京都内で起きた別の窃盗事件を捜査していたところ、防犯カメラの映像