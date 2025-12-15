[12.20 SBSカップ第2節 U-18日本代表 2-4 U-18スペイン代表 藤枝総合]湘南に続き、U-18日本代表でも恩師と師弟関係に。そのDFがチームの狙いとする形から勝ち越し点を叩き出した。DF松本果成(湘南)は3-5-2システムの右ウイングバック(WB)として先発出場。1-1の前半15分、左WB木實快斗(北九州)の左クロスを右足ダイレクトで決めた。山口智監督も「非常に良いゴールでした」と讃えた一撃。「クロスが上がってくるなっていうのは