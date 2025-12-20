ブンデスリーガ 25/26の第15節 シュツットガルトとホッフェンハイムの試合が、12月20日23:30にMHPアレーナにて行われた。 シュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、ジェイミー・ルウェリング（MF）、ニコラス・ナーティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、フィスニク・アスラニ（FW）、アレクサンダー