ブンデスリーガ 25/26の第15節 アウクスブルクとブレーメンの試合が、12月20日23:30にWWKアレーナにて行われた。 アウクスブルクはアレクシ・クロードモーリス（FW）、ロビン・フェラウアー（DF）、ファビアン・リーダー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、ユスティン・エンジンマー（FW）、アイ