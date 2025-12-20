ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は２０日、トライアル２ｎｄ最終日が行われ、優勝戦＝賞金王決定戦競走に進出するベスト６が決定した。峰竜太（４０＝佐賀）はトライアル２ｎｄ最終戦の１２Ｒで３着。今年のボーダーとなった１９点に茅原悠紀、馬場貴也、山口剛、峰の４人が並んだが、上位着順の差で茅原、馬場が優出となった。惜しくも優出を逃した峰は「足うんぬんではないですね。ファンが応援してくれた