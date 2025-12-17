ボートレース住之江のＳＧ「グランプリシリーズ」は２０日、準優勝戦が行われた。磯部誠（３５＝愛知）は準優８Ｒ、イン速攻で逃げ切りシリーズ戦優出一番乗りを決めた。舟足については「回っていない。でも、回す作業もしていない。ただ、足自体は真っすぐ系。スタートもスローの方が分かる」とＳ勘、舟足の感触ともにまずまずだ。今大会は賞金ランク１８位でグランプリ組として出場したが、トライアル１ｓｔは次点の７位