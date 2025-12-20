ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は２０日、トライアル２ｎｄ最終日が行われ、優勝戦＝賞金王決定戦競走に進出するベスト６が決定した。馬場貴也（４１＝滋賀）がトライアル２ｎｄ最終戦の１１Ｒで２号艇で２着。ただ、初戦、２戦目ともに５着で想定ボーダーに届かなかったこともあり、レース後は「やり切りました」と?終戦?ムードだった。しかし、１２Ｒの結果、トライアルを６位で通過。２年連続３回目のＧ