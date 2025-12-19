ポルトは21日、ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァの獲得を発表した。契約期間は今シーズン終了までの半年間で、1年間の延長オプションが付帯している。現在41歳のT・シウヴァは、これまでミランやパリ・サンジェルマン（PSG）、チェルシーで活躍し、2024年夏に古巣フルミネンセに復帰を果たした。母国ブラジルでの今季は負傷による離脱も経験したが、公式戦46試合に出場。年齢を感じさせないパフォーマンスで健在ぶりをアピール