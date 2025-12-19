現地12月20日開催のラ・リーガ第17節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがレバンテとアウェーで対戦している。この一戦で、４−３−３の右ウイングで先発した久保が先制ゴールを奪う。 前半アディショナル１分、左サイドからのクロスに、珍しいヘディングシュートでネットを揺らしてみせた。日本代表MFは、このゴラッソが開幕節のバレンシア戦以来、約４か月ぶりの今季２点目となった。構成●サッカーダイジェス