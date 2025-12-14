【こめラニアン】 開発・発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2025年12月上旬 価格：1回300円 サイズ：約35mm タカラトミーアーツより、12月上旬に発売されたガチャ「こめラニアン」。こちらは、美味しそうなごはんがポメラニアンになったという設定のミニフィギュアだ。あくまでも、ポメラニアンではなく、ごはん側が変身して