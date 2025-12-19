【ちいかわ きゃらまかろん】 12月第4週 発売 価格：1回400円 バンダイは、ガシャポン「ちいかわ きゃらまかろん」を12月第4週に発売する。価格は1回400円。 ちいかわたちがかわいいマカロンになって登場。上に乗ったマカロンも、ちいかわたちの顔になっている。ラインナップは、「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」、「モモンガ」の全4種となっている。 ちいかわ