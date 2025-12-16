ボリュームも美味しさも妥協したくない日に選びたい、ドムドムの冬限定メニューが今年も登場。大胆にまいたけを主役にした“ごちそう感”あふれるバーガーは、ひと口で気分まで満たしてくれます。お肉ときのこの旨みが重なり合う贅沢な味わいは、自分へのご褒美にもぴったり。夜ごはん級の満足感を、気軽に楽しめるのがうれしいポイントです♡ まいたけ200gの圧倒的存在感 価格：単品950円（税込）