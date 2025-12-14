「無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい」表紙【漫画】本編を読むライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、数々のエッセイ漫画を発表している漫画家のゆっぺさん。中でも、実体験をベースに描かれた『無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい』は、その衝撃的な内容で読者を震え上がらせている。主人公は、一人娘を育てる32歳のシングルマザー・