20日午前、京都府精華町の踏切で、列車と車が衝突する事故があり、車を運転していたとみられる1人が死亡しました。この事故の影響で運転を見合わせていた京都線の一部区間は、20日午後8時すぎに運転を再開しました。20日午前11時ごろ、京都府精華町の近鉄京都線新祝園駅近くの踏切で、列車と自動車が衝突する事故がありました。車は衝突の影響で激しく燃え、車内からは、運転していたとみられる人1人が見つかりましたが、性別や年