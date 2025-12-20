【プレミアリーグ第17節】(セント ジェームズ パーク)ニューカッスル 2-2(前半2-0)チェルシー<得点者>[ニ]ニック・ボルテマーデ2(4分、20分)[チ]リース・ジェームズ(49分)、ジョアン・ペドロ(66分)<警告>[ニ]ファビアン・シェア(61分)、ヨアン・ウィサ(77分)、ルイス・ホール(86分)[チ]ロベルト・サンチェス(7分)、アレハンドロ・ガルナチョ(27分)、マロ・グスト(45分)、モイセス・カイセド(70分)、アンドレイ・サント