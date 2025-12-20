[12.20 プレミアリーグ第17節](AMEXスタジアム)※24:00開始<出場メンバー>[ブライトン]先発GK 1 バルト・フェルブルッヘンDF 21 オリビエ・ボスカリDF 27 マッツ・ビーファーDF 29 マキシム・デ・クーパーDF 42 ディエゴ・コッポラMF 8 ブラヤン・グルダMF 11 ヤンクバ・ミンテMF 13 ジャック・ヒンシェルウッドMF 24 フェルディ・カディオールMF 26 ヤシン・アヤリFW 10 ジョルジニオ・ルター控えGK 23 ジェイソン・スティ