柏レイソルは20日、DFジエゴ(30)との契約が満了となったことを発表した。ジエゴは2023シーズン、サガン鳥栖から加入していた。25シーズンはJ1リーグで33試合5得点を記録していた。クラブ公式サイトを通じ、ジエゴは「柏レイソルの皆さん、そしてこの3年間クラブに関わってくれたすべての皆さん、本当にありがとうございました」と感謝を伝えている。「サポーターの皆さまからの温かいご声援と深い愛情に、心から感謝していま