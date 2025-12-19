Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さん・若井滉斗さん・藤澤涼架さんをゲストに迎え、1時間スペシャルでお送りします。毎年メンバーだけでクリスマス会を開いているMrs. GREEN APPLEが、デビュー10周年を迎えた今年、世界最大規模と言われるクリスマスマーケットが開かれる冬のドイツで、3人だけのクリスマスパーティーを開きます。さらにメンバーそれぞれの単独行動にも密着。大森元貴さんはドイツ哲学に触れ創作にかける想い語ります。