BL専門電子書籍サービス「La Roseraie(ラ・ロズレ)」は、世界的ベストセラー小説『赤と白とロイヤルブルー』のコミカライズ版の先行配信を、2025年12月20日(土)よりスタートした。【あらすじ】真実の愛は、ときに奪い取るもの──アメリカ大統領の息子と英国の王子が恋に落ちたなら……王子との恋を描く全米ベストセラー！アメリカ初の女性大統領の長男アレックスは、英国のフィリップ王子のロイヤル・ウエディングへの参列を前に