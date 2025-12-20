記憶喪失の主人公というユニークな設定、魅力的なキャラクターたち、高校野球のリアルを描き出すドラマ、ギャグとシリアス要素の絶妙なバランスなどが人気を博す『忘却バッテリー』のTVアニメ第2期の放送が2027年に決定。第2期初のアニメ版権となるティザービジュアルやティザービジュアル解禁映像が公開された。第2期ティザービジュアル解禁映像は、清峰葉流火役の増田俊樹、要圭役の宮野真守、藤堂葵役の阿座上洋平、千早瞬平役