ロックシンガーの矢沢永吉（７６）が２０日、神奈川県横浜市の・ぴあアリーナＭＭで全国ツアー「ＤｏＩｔ！ＹＡＺＡＷＡ２０２５」の最終公演を開催した。同ツアーはソロデビュー５０周年を記念したもので、６都市１５公演で約３０万人を動員した。千秋楽となるこの日は、９月にリリースした最新アルバム「Ｉｂｅｌｉｅｖｅ」の収録曲「あれから１０年」「真実」や代表曲「止まらないＨａ〜Ｈａ」など全２０曲を歌唱。