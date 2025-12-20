ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」は２０日、トライアル２ｎｄ最終日が行われ、優勝戦＝賞金王決定戦競走に進出するベスト６が決定した。西山貴浩（３８＝福岡）はトライアル２ｎｄ最終戦１２Ｒ、６号艇で４着。最終順位を４位として優出を決めた。２０２０年の平和島大会以来２回目の優出に「５年もかかったんですね。でも、成長したんじゃないですか」とニッコリ。舟足に関しても「いいですよ。チルトを跳ね