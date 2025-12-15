◇スノーボード・アルペンＷ杯第５戦（２０日、スイス・ダボス）非五輪種目の女子パラレル回転の今季第１戦で、３月の世界選手権金メダルの三木つばき（浜松いわた信用金庫）が、３位に入った。来年２月のミラノ・コルティナ五輪種目のパラレル大回転と合わせ、今季Ｗ杯で自身３度目の表彰台入りを果たした。準々決勝で、２３年世界選手権銅メダルのサビーネ・パイヤー（オーストラリア）に１６秒差で勝利。準決勝で優勝したエ