【新華社ハルビン12月20日】中国黒竜江省の自動車部品メーカー、ハルビン東安汽車動力は19日、ロータリーエンジン「R05E」試作機の初点火に成功した。ドローンなどへの活用が想定されており、都市型空中交通や物流など幅広い用途が見込まれる。2027年の量産を計画している。（記者/王松）