１９日、フォーラムの開幕式で発表された「中国・欧州人文芸術教育交流と相互学習の典型成果事例集」。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶12月20日】中国重慶市で20日までの3日間、第4回中国・欧州人文芸術教育フォーラムが開かれ、中国、イタリア、ギリシャなど多くの国と地域から専門家や研究者が集まった。フォーラムは人文（人と文化）芸術教育分野での協力深化を目的としており、出席者は互いに交流し、学び合った。１