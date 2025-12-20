auとUQ mobile向けスマホ「Redmi Note 13 Pro 5G」がAndroid 16に！KDDIおよび沖縄セルラー電話は16日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」向け5G対応エントリースマートフォン「Redmi Note 13 Pro 5G（型番：XIG05）」（Xiaomi Communications製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年12月16日（火）より提供開始するとお知らせしています。更新はスマホ本体