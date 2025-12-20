湖南省長沙市で開かれた自動車消費促進イベントの会場。（１０月１日撮影、長沙＝新華社記者／丁春雨）【新華社北京12月20日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が発表した1〜11月の中国自動車生産台数は前年同期比11.9％増の3123万1千台、販売台数は11.4％増の3112万7千台だった。11月の生産は353万2千台、販売は342万9千台で、前月比・前年同月比ともにプラスとなり、堅調な増加を維持した。乗用車市場は安定し、商用