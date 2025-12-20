【新華社カラマイ12月20日】石油生産地として知られる中国新疆ウイグル自治区克拉瑪依（カラマイ）市で13〜15日、ふたご座流星群が観測され、市内の撮影愛好家がカメラに収めた。ふたご座流星群は北半球の三大流星群の一つで、年末の天文ショーとして注目を集めた。（記者/顧莘）