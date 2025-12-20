SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」は20日、トライアル2nd3走目が終了。21日の最終日12Rで争われる優勝戦進出メンバーが決まった。賞金ランク1位の意地を見せた。茅原悠紀（38＝岡山）はトライアル2nd2走目で不良航法により減点7。窮地に立たされたが、5日目11Rは上條暢嵩との壮絶な競り合いを制して3着。19点でギリギリ最終決戦に届かせた。「足はバランスが取れていい」と好仕