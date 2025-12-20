■全日本フィギュアスケート選手権2日目（20日、東京・代々木第一体育館）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催男子シングルのフリーで、ショート2位の三浦佳生（20、オリエンタルバイオ/明治大）が気迫の演技を披露し、トータル261.18点で3位。自身初の全日本での表彰台入りを果たし、初の五輪代表へ大きく前進した。表彰式を終えた三浦は「（メダルは）本当に重いなという感じがして。僕