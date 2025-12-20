レスリングの全日本選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）３日目（２０日、東京・駒沢体育館）、女子５３キロ級で清岡もえ（２２＝育英大）が優勝した。同階級で２連覇を果たし「この大会に至るまでにすごい悔しい経験もしてきましたし、悩みもたくさんあったんですけど、自分の課題を克服しながら、一つひとつやった成果が結果につながったのかな」と振り返った。６月の明治杯では準優勝に終わったが、悔しさをばねに