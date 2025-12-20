UVERworldが12月20日（土）・21日（日）に＜BOOM GOES THE WORLD TOUR＞横浜アリーナ公演を開催した。12月20日（土）に行われた横浜アリーナ公演では、未発表の新曲「EVER」を初披露。さらに同楽曲が、テレ東系「ウィンタースポーツ2026」テーマソングであることを、ライブ中に“うっかり”発表する一幕もあり、会場は大きな歓声に包まれた。TAKUYA∞は「一番にファンの皆に伝えたかった」と語り、その想いに応えるように会場は熱