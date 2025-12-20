◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）５位の佐藤駿（エームサービス・明大）は１８８・７６点と巻き返し、合計２７６・７５点で２位に入り、ミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にした。佐藤の会見での主な一問一答は以下の通り。―全日本選手権を終えて、今の気持ち。「今大会、本当に懸け