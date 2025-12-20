SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」は20日、トライアル2nd3走目が終了。21日の最終日12Rで争われる優勝戦進出メンバーが決まった。大阪エースの系譜はオレが継ぐ！上條暢嵩（31）はトライアル2nd11Rで茅原悠紀に競り負けて4着。レース後は「回転不足の感じで、ちょっと乗りにくかったですね。見せ場はつくれたと思うけど。もうちょっとでしたね。後は祈るだけです」と弱気な口調