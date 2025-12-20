１４日、広西チワン族自治区賀州市の岔山村で写真愛好家が撮影したふたご座流星群。（賀州＝新華社配信／黎鴻飛）【新華社賀州12月20日】中国広西チワン族自治区賀州市の岔山村でこのほど、写真愛好家がカルスト地形の山間に見えるふたご座流星群を撮影した。１４日、広西チワン族自治区賀州市の岔山村で写真愛好家が撮影したふたご座流星群。（賀州＝新華社配信／黎鴻飛）村では澄んだ夜空が広がり、連なる峰々が流星を引き立