南仏オート・プロヴァンスの自然とともに、美しさを提案し続けるロクシタン。年齢や環境による変化を感じやすい髪と頭皮に向け、根本から整えるスカルプケアが注目されています。今回登場するのは、悩み別に選べる3つの頭皮美容液。日々のケアに取り入れることで、未来の髪まで見据えた心強い味方に。自分の頭皮状態と向き合う、新しい習慣を始めてみませんか♡ 3つの悩みに応えるフローリッシング ロクシタ