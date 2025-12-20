SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」は20日、トライアル2nd3走目が終了。21日の最終日12Rで争われる優勝戦進出メンバーが決まった。残り福を生かして2年連続のファイナル進出を決めた。関浩哉（31＝群馬）はトライアル2nd2走目後の枠番抽選は6番目に引いて絶好枠をゲット。そして3走目の11Rはインから逃げ切った。「1枠を引けたのでまだ見放されていないと思った。それでしっか