千葉県鎌ケ谷市の路上で男性を車ではねて、その場から走り去ったとして、52歳の男が逮捕されました。はねられた男性は搬送先の病院で死亡しています。過失運転傷害などの疑いで逮捕されたのは、千葉県船橋市の自称・会社員、高原義隆容疑者（52）です。警察によりますと、高原容疑者は19日午後11時50分ごろ、鎌ケ谷市東道野辺の路上で、倒れていた70代くらいの男性を乗用車ではね、そのまま走り去った疑いがもたれています。男性は