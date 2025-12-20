『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズや『シン・ゴジラ』で知られる庵野秀明監督が19日、映画『Love Letter』の岩井俊二監督、スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーとともにイベントに登場。庵野さんが作品づくりのこだわりを明かしました。3人が登場したのは、岩井さんの映画監督30周年を記念した特別上映企画『IWAI SHUNJI Film Works 30th Anniversary 1995-2025』のスペシャルイベント。岩井さんが主演し、庵野さんが監督・