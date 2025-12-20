ファッションモデルでタレントの益若つばさ（４０）が１９日、都内で新ライフスタイルブランド「ＭＥＮＤ」のＬＡＵＮＣＨＥＶＥＮＴに出席した。「日々の心と身体を優しくととのえ満たす」をコンセプトとした同ブランドは、自身初のユニセックスブランドだ。ルームウェアからワンマイルウェア、スキンケア商品等、年齢や性別を問わず多彩なシーンで機能するアイテムを送り出す。これまでも、カリスマモデルとしてさまざまな