フィギュアスケート男子でグランプリファイナル銅メダルの佐藤駿（エムサービス・明大）は、涙をこらえきることができなかった。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねるフィギュアスケートの全日本選手権２日目（２０日、東京・国立代々木競技場）のフリーでは、冒頭の４回転ルッツで３・１２点のＧＯＥ（出来栄え点）を引き出した。１９日のショートプログラムは３回転となったが「４回転ルッツしか頭になかっ