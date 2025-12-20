浜松オートのＧＩ「第６７回スピード王決定戦」は２０日、準決勝戦が行われた。西翔子（３１＝浜松）は雨の９Ｒ、好スタートを決め逃げ態勢をつくると、若井友和の猛攻をしのぎ１着。うれしいグレード戦初優出となった。「初優勝した時と同じ。自分なのかなという気持ち。うれしい」と笑って夢心地の心境を語る。雨の３連対率は０％だったが「朝練で（佐藤）貴也さんや（鈴木）圭一郎さんと併せて思ったより走れた。それに川口